انخفاض أرباح “أسمنت الخليج” إلى 50.1 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “أسمنت الخليج“، ثاني أكبر شركات الأسمنت العاملة في دولة الإمارات، إلى 50.1 مليون درهم (6.1 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 71.4 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات(مليون درهم) 612.4 560.6 ( 8 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 71.4 50.1 ( 30 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 821.1 821.1 — ربح السهم(فلس/للسهم) 8.7 6.1 ( 30 % )

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات بنسبة 8 %، وتسجيل خسائر استثمار قدرها 13.2 مليون درهم مقارنة بتحقيق إيرادات استثمار قدرها 3.1 مليون درهم خلال عام 2015، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الأخرى إلى 12.3 مليون درهم مقابل 15.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.