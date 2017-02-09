انخفاض أرباح “أسمنت الخليج” إلى 50.1 مليون درهم

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انخفضت أرباح شركة أسمنت الخليج، ثاني أكبر شركات الأسمنت العاملة في دولة الإمارات، إلى 50.1 مليون درهم (6.1 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 71.4 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

المبيعات(مليون درهم)

612.4

560.6

( 8 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

71.4

50.1

( 30 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

821.1

821.1

ربح السهم(فلس/للسهم)

8.7

6.1

( 30 % )

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات بنسبة 8 %، وتسجيل خسائر استثمار قدرها 13.2 مليون درهم مقارنة بتحقيق إيرادات استثمار قدرها 3.1 مليون درهم خلال عام 2015، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الأخرى  إلى 12.3 مليون درهم مقابل 15.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”أسمنت الخليج” منذ بداية عام 2015

الفترة

المبيعات( مليون درهم)

الربح الصافي( مليون درهم)

ربح السهم(فلس/للسهم)

 2015

الربع الأول 2015

172.0

15.1

1.8

الربع الثاني 2015

139.7

15.7

1.9

الربع الثالث 2015

175.6

16.0

1.9

الربع الرابع 2015

125.1

24.5

3.0

2016

الربع الأول 2016

141.6

4.0

0.5

الربع الثاني 2016

158.1

13.8

1.7

الربع الثالث 2016

124.0

13.2

1.6

الربع الرابع 2016

136.9

19.1

2.3

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Tags:#أرباحأسمنتأسمنت الخليج
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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