انخفاض أرباح “أسمنت الخليج” إلى 50.1 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “أسمنت الخليج“، ثاني أكبر شركات الأسمنت العاملة في دولة الإمارات، إلى 50.1 مليون درهم (6.1 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 71.4 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
المبيعات(مليون درهم)
612.4
560.6
( 8 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
71.4
50.1
( 30 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
821.1
821.1
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
8.7
6.1
( 30 % )
تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”أسمنت الخليج” منذ بداية عام 2015
الفترة
المبيعات( مليون درهم)
الربح الصافي( مليون درهم)
ربح السهم(فلس/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
172.0
15.1
1.8
الربع الثاني 2015
139.7
15.7
1.9
الربع الثالث 2015
175.6
16.0
1.9
الربع الرابع 2015
125.1
24.5
3.0
2016
الربع الأول 2016
141.6
4.0
0.5
الربع الثاني 2016
158.1
13.8
1.7
الربع الثالث 2016
124.0
13.2
1.6
الربع الرابع 2016
136.9
19.1
2.3