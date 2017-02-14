انخفاض أرباح “أبوظبي لبناء السفن” إلى 57.2 مليون درهم

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انخفضت أرباح شركة “أبو ظبي لبناء السفن”، والتي تنشط في صناعة السفن الحربية والمدنية، والمدرجة أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إلى 57.2 مليون درهم (27.0 فلس/للسهم)، بنهاية عام  2016، مقارنة بأرباح قدرها 87.2  مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح  الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات( مليون درهم)

791.3

920.3

+ 16 %

الربح الصافي(مليون درهم)

87.2

57.2

( 34 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

211.99

211.99

ربح السهم(فلس/للسهم)

41.1

27.0

( 34 % )

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات( مليون درهم)

791.3

920.3

+ 16 %

الربح الصافي(مليون درهم)

87.2

57.2

( 34 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

211.99

211.99

ربح السهم(فلس/للسهم)

41.1

27.0

( 34 % )

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Tags:#أرباحأبوظبي لبناء السفنصناعات
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امل صبرى

امل صبرى

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