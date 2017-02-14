انخفاض أرباح “أبوظبي لبناء السفن” إلى 57.2 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “أبو ظبي لبناء السفن”، والتي تنشط في صناعة السفن الحربية والمدنية، والمدرجة أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إلى 57.2 مليون درهم (27.0 فلس/للسهم)، بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 87.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات( مليون درهم) 791.3 920.3 + 16 % الربح الصافي(مليون درهم) 87.2 57.2 ( 34 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 211.99 211.99 — ربح السهم(فلس/للسهم) 41.1 27.0 ( 34 % )