انخفاض أرباح”البنك العربي المتحد” إلى 27.8 مليون درهم

انخفضت أرباح “البنك العربي المتحد”، أحد البنوك الإماراتية الصغيرة والمملوك بنسبة 40 % للبنك التجاري القطري، إلى 27.8 مليون درهم (0.02 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، قياساً بأرباح قدرها 45.1 مليون درهم تم تحقيقها نفس الفترة من عام 2016،كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
45.1
27.8
( 38 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
1375.03
1375.03
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
0.03
0.02
( 38 % )
أهم بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الموجودات(مليار درهم)
22.7
21.3
( 6 % )
ودائع العملاء(مليار درهم)
15.0
15.7
+ 5 %
القروض(مليار درهم)
15.3
13.4
( 12 % )
تطور الأرباح الصافية لـ”البنك العربي المتحد” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
161.5
0.12
الربع الثاني 2015
182.9
0.13
الربع الثالث 2015
( 272.6 )
( 0.20 )
الربع الرابع 2015
( 237.9 )
( 0.17 )
2016
الربع الأول 2016
45.1
0.03
الربع الثاني 2016
25.7
0.02
الربع الثالث 2016
17.0
0.01
الربع الرابع 2016
( 610.5 )
( 0.44 )
2017
الربع الأول 2017
27.8
0.02
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2015
الربع الأول 2015
26.5
18.3
18.3
الربع الثاني 2015
26.6
18.2
18.3
الربع الثالث 2015
25.8
18.3
17.6
الربع الرابع 2015
23.7
16.8
15.7
2016
الربع الأول 2016
22.7
15.0
15.3
الربع الثاني 2016
22.5
15.3
14.9
الربع الثالث 2016
21.7
14.5
13.9
الربع الرابع 2016
21.3
15.5
13.3
2017
الربع الأول 2017
21.3
15.7
13.4