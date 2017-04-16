انخفاض أرباح”البنك العربي المتحد” إلى 27.8 مليون درهم

انخفضت أرباح “البنك العربي المتحد”، أحد البنوك الإماراتية الصغيرة والمملوك بنسبة 40 % للبنك التجاري القطري، إلى 27.8 مليون درهم (0.02 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، قياساً بأرباح قدرها 45.1 مليون درهم تم تحقيقها نفس الفترة من عام 2016،كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 45.1 27.8 ( 38 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 1375.03 1375.03 — ربح السهم(درهم/للسهم) 0.03 0.02 ( 38 % )

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 31 % لتصل إلى 170.8 مليون درهم مقابل 249.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2016.

أهم بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الموجودات(مليار درهم) 22.7 21.3 ( 6 % ) ودائع العملاء(مليار درهم) 15.0 15.7 + 5 % القروض(مليار درهم) 15.3 13.4 ( 12 % )

تطور الأرباح الصافية لـ”البنك العربي المتحد” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(درهم/للسهم) 2015 الربع الأول 2015 161.5 0.12 الربع الثاني 2015 182.9 0.13 الربع الثالث 2015 ( 272.6 ) ( 0.20 ) الربع الرابع 2015 ( 237.9 ) ( 0.17 ) 2016 الربع الأول 2016 45.1 0.03 الربع الثاني 2016 25.7 0.02 الربع الثالث 2016 17.0 0.01 الربع الرابع 2016 ( 610.5 ) ( 0.44 ) 2017 الربع الأول 2017 27.8 0.02