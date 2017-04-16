انخفاض أرباح”البنك العربي المتحد” إلى 27.8 مليون درهم

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انخفضت أرباح “البنك العربي المتحد”، أحد البنوك الإماراتية الصغيرة والمملوك بنسبة 40 % للبنك التجاري القطري، إلى 27.8 مليون درهم (0.02 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، قياساً بأرباح قدرها 45.1 مليون درهم تم تحقيقها نفس الفترة من عام 2016،كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

45.1

27.8

( 38 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

1375.03

1375.03

ربح السهم(درهم/للسهم)

0.03

0.02

( 38 % )

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 31 % لتصل إلى 170.8 مليون درهم مقابل 249.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2016.

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات(مليار درهم)

22.7

21.3

( 6 % )

ودائع العملاء(مليار درهم)

15.0

15.7

+ 5 %

القروض(مليار درهم)

15.3

13.4

( 12 % )

تطور الأرباح الصافية لـ”البنك العربي المتحد” منذ بداية عام  2015

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2015

الربع الأول 2015

161.5

0.12

الربع الثاني 2015

182.9

0.13

الربع الثالث 2015

( 272.6 )

( 0.20 )

الربع الرابع 2015

( 237.9 )

( 0.17 )

2016

الربع الأول 2016

45.1

0.03

الربع الثاني 2016

25.7

0.02

الربع الثالث 2016

17.0

0.01

الربع الرابع 2016

( 610.5 )

( 0.44 )

2017

الربع الأول 2017

27.8

0.02

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

القروض
(مليار درهم)

2015

الربع الأول 2015

26.5

18.3

18.3

الربع الثاني 2015

26.6

18.2

18.3

الربع الثالث 2015

25.8

18.3

17.6

الربع الرابع 2015

23.7

16.8

15.7

2016

الربع الأول 2016

22.7

15.0

15.3

الربع الثاني 2016

22.5

15.3

14.9

الربع الثالث 2016

21.7

14.5

13.9

الربع الرابع 2016

21.3

15.5

13.3

2017

الربع الأول 2017

21.3

15.7

13.4

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Tags:#أرباحالبنك العربي المتحدبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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