انتظام رحلات “بريتيش إيرويز” الجوية اليوم

انتظمت رحلات “بريتيش إيرويز” الجوية اليوم بعد أن ألغت شركة الطيران آلاف الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب عطل تقني.

وقالت الشركة: “إن أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا عادت للعمل حاليا وسوف نقوم بتشغيل جدول رحلات كامل في مطاري “هيثرو” و”جاتويك” إلا أنها حذرت من أن “الأمر قد يستغرق بعض الوقت” لإعادة تنظيم حقائب المسافرين، بحسب “بي بي سي”.

وقال “أليكس كروز” الرئيس التنفيذي للشركة إنه على الرغم من تداعيات تأثير الحادث الذي دام ثلاثة أيام، فقد تم حل المشكلة “بعد ساعات قليلة” ووعد بالتأكد من عدم حدوث مثل هذه المشكلة مرة أخرى.

في أول مقابلة له بعد الحادثة قال: “كانت هناك زيادة في الضغط على مصادر الطاقة وكان هناك نظام احتياطي ولكنه لم يعمل في الوقت المناسب”.

ويتحول التركيز حاليا نحو التأثير المالي على شركة الطيران حيث ستتحمل مسؤولية تعويض آلاف الركاب وقال بعض المحللين إن التكلفة قد تصل إلى نحو مائة مليون دولار.

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