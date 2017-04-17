انتاج مصافي النفط في الصين يرتفع 5.9%

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن انتاج المصافي النفطية في الصين في مارس آذار زاد 5.9 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 11.19 مليون برميل يوميا مقتربا من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في ديسمبر كانون الأول.

وقال المكتب الوطني للاحصاءات إن متوسط انتاج المصافي في يناير كانون الثاني وفبراير شباط بلغ 11.23 مليون برميل يوميا بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 11.26 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وجاءت الزيادة على أساس سنوي في انتاج مصافي التكرير في مارس آذار بينما زادت الصين وارداتها من النفط الخام إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 9.2 مليون برميل يوميا.

وارتفع الانتاج في الربع الأول من العام 4.5 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى حوالي 11.21 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية اخرى أظهرت البيانات أن انتاج الصين من النفط الخام الشهر الماضي انخفض 4.6 بالمئة عن مستواه قبل عام إلى 3.902 مليون برميل يوميا وهو الأدنى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 . وهبط الانتاج في الربع الأول 6.8 بالمئة على أساس سنوي الى 3.89 مليون برميل يومياِ.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن انتاج الصين من الغاز الطبيعي قفز 10.5 بالمئة في مارس آذار عن مستواه قبل عام ليصل إلى 13.6 مليار متر مكعب. وارتفع الانتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 3.4 بالمئة إلى 38.7 مليار متر مكعب.

وانتاج الغاز في مارس آذار كان الأعلى منذ أبريل نيسان 2014 .