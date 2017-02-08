“باناسونيك أفيونيكس” تفتتح مقرها الجديد في “دافزا”

احتفت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” بافتتاح المقر الجديد لـ “باناسونيك أفيونيكس” العاملة في تطوير حلول الترفيه والاتصالات الموجهة لقطاع الطيران .

ويكتسب المرفق المتطور الممتد على مساحة 148 ألف قدم مربع ضمن المنطقة الحرة أهمية خاصة كونه منصة موحدة لتقديم خدمات متكاملة تمكن أكثر من 85 شركة طيران من 52 دولة من إدارة عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية ضمن أسواق “الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

وشهد سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام “دافزا” حفل الافتتاح الرسمي و الإعلان عن احتضان المرفق الجديد لـ “مركز الابتكار في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا الذي ستديره “باناسونيك” في إطار التعاون المشترك مع الشركة الفرعية التابعة لها “تاكتل” .

ومن المقرر أن يقدم المرفق الجديد – الذي يعد الأول لـ “باناسونيك أفيونيكس” الحائز على تصنيف من الفئة البلاتينية وفق “نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة” /LEED/ – محفظة واسعة من الخدمات التي تشتمل على تطوير واختبار البرمجيات والتكامل الإعلامي و تصنيع وتركيب أنظمة التوصيلات الكهربائية وأعمال الصيانة والإصلاح وخدمات مراقبة أسطول الطائرات بصورة فورية ومباشرة لقاعدة المتعاملين في منطقة الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

و قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني إن افتتاح المقر الإقليمي لشركة عالمية رائدة مثل “باناسونيك أفيونيكس” إضافة هامة لمسيرة الإنجازات النوعية والنجاحات المتلاحقة التي تقودها “دافزا” مدفوعة بالتزامها المستمر بتوفير محفظة مبتكرة من حلول الأعمال المتكاملة لجذب الاستثمارات الدولية الداعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي في إمارة دبي ودولة الإمارات .

من جهته قال نيل جيمس، نائب الرئيس لـ “باناسونيك أفيونيكس” في منطقة الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا إن منطقة الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا تعد بيئة حاضنة لعدد من أبرز الأسماء الرائدة والمبتكرة في عالم الطيران الأمر الذي دفعنا إلى افتتاح مقرنا الإقليمي الجديد الموجه لتوفير أعلى مستويات الدعم لقاعدتنا المتنامية من المتعاملين الاستراتيجيين.