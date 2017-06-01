اميك فوستر ويلر” تفوز بعقد لتوسعة حقل نفطي لـ “أرامكو السعودية”

قالت شركة اميك فوستر ويلر البريطانية لخدمات النفط والغاز اليوم الخميس إنها فازت بعقد لتقديم خدمات التصميم وإدارة المشروعات لتوسعة حقل مرجان النفطي البحري التابع لأرامكو السعودية.

وقالت الشركة في بيان إنها ستقوم خلال فترة العقد البالغة خمس سنوات بتوفير الخدمات الهندسية وخدمات التصميم وإدارة المشروعات وخدمات الدعم لوحدة إضافية لفصل الغاز عن النفط بسعة 300 ألف برميل يوميا.

كما ستوفر الشركة خدمات مماثلة لوحدة جديدة لمعالجة الغاز ومرفق للتوليد المزدوج ولإضفاء تغييرات على وحدة قائمة لإضافة سعة تجزئة لسوائل الغاز الطبيعي.

ولم تفصح الشركة عن قيمة العقد أو تكلفة الأعمال التي يشملها.

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