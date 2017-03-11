“امازون” تتفاوض للاستحواذ على حصة في “سوق.كوم” بقيمة 650 مليون دولار

قالت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر لها، أن شركة “أمازون” الأمريكية جددت المفاوضات بشأن الاستحواذ على حصة في شركة “سوق.كوم” وذلك بحوالي 650 مليون دولار.



وشركة سوق دوت كوم أكبر شركات التجارة الالكترونية في المنطقة، وتسوق لنحو 1.5 مليون سلعة، وتقول إن قيمتها تبلغ نحو مليار دولار.



وأوضحت مصادر الوكالة، أن استئناف المفاوضات بين الشركتين جاء بعد تعثرها في يناير الماضي لعدم الاتفاق على السعر، مبينة أن “أمازون” هي الشركة الوحيدة التي مازالت تجري مفاوضات لشراء حصة في “سوق.كوم” وذلك بعد انسحاب منافسين آخرين ومن بينهم مجموعة “ماجد الفطيم” الإماراتية.