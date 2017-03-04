اليونان ثاني أكبر وجهة سفر مفضلة لدى الألمان

انخفض عدد حجوزات السياح الألمان للسفر إلى تركيا بأكثر من النصف في يناير/كانون الثاني، مفضلين بدلاً من ذلك التوجه إلى اليونان ومصر، وفقاً لبيانات “جي إف كيه”، وهي واحدة من أكبر شركات استطلاعات السوق في العالم.

ومن جانبها، قالت رئيسة الشركة “دوريتي نوردبيك” إن حجوزات السفر في الصيف من ألمانيا إلى تركيا انخفضت 58% في نهاية يناير/كانون الثاني.

في المقابل، أشارت “نوردبيك” إلى ارتفاع عدد الحجوزات الصيفية لليونان بنسبة 67% على أساس سنوي في الشهر نفسه، لتأتي خلف جزر البليار كثاني أكثر وجهات السفر شعبية في ألمانيا.

يأتي هذا بينما تعرض قطاع السياحة التركي – الذي يضيف 30 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنوياً – لضرر كبير، بعد وقوع عدة هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات خلال العام الماضي.