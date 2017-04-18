اليوم.. انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017

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تنطلق اليوم فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، وتمتد حتى 20 أبريل 2017.

ويقام المعرض تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة العديد من شركات التطوير والاستثمار العقاري.

وستطلق العديد من الشركات خلال المعرض مشاريع جديدة أو ستكشف عن تفاصيل مشاريع سابقة ومنها “الدار العقارية”، و”بلووم العقارية”، و”منازل للتطوير العقاري”، و”إيجل هيلز بروبريتيز”، و “اشراق العقارية”، وواحة الزاوية”، و”عزيزي للتطوير العقاري”.

وستشارك بعض الشركات للمرة الأولى في فعاليات المعرض ومنها شركة “آبار للاستثمار البترولي”، و”مجموعة أبوظبي القابضة”، و شركة “هيدرا العقارية” و “تايجر العقارية”، و”رأس الخيمة العقارية”.

كما سيعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بمشاريع تطويرية في إمارة أبوظبي.

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Tags:أبوظبيسيتي سكيبمعرض
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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