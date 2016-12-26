اليوم : السعودية تصدر عملة تحمل صورة الملك سلمان

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أنها ستطرح اليوم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للتداول والمرسوم عليها صورة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بدلا من العملة القديمة والتي عليها صورة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز .

وقالت ساما، إن تداول فئات الإصدار الجديد سيتم جنباً إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة ، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد دشنت في 13 ديسمبر الجاري، الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار «ثقة وأمان». وتضمن الإصدار فئات جديدة منها هللة واحدة و5 هللات و10 هللات و25 هللة و50 هللة والريال المعدني والريالان المعدنيان بالإضافة إلى العملات الأساسية.

وكشف الخبير المصرفي والمحلل المالي السعودي حسين الرقيب عن أن إتلاف الإصدارات السابقة من العملة السعودية سيتم داخل المملكة ابتداء من غد، فور وصولها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).