اليوم..”إعمار” تطلق مبيعات منازل “أوربانا” في مشروع “إعمار الجنوب”

أعلنت شركة “إعمار العقارية” المدرجة في سوق دبي المالي، أنها ستبدأ اليوم مبيعات مناول “أوربانا” في إطار مشروع “إعمار ساوث” ضمن مشروع ” إعمار الجنوب” .

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ المبيعات في مركز مبيعات الشركة في إعمار سكوير بوسط المدينة، ومركز مبيعاتها في مشروع دبي هيلز استيت، لافتة إلى أنها ستتيح للمستثمرين سداد دفعة أولى بنسبة 10% من قيمة العقار عند الحجز و 10% في منتصف مارس 2017.

وأشارت إلى أن الشقق مطلة على ملعب الغولف وتقع من مقربة من فندق ومركز تسوق وحديقة عامة بالإضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى.

و تمتلك شركة إعمار 50 % من مشروع “إعمار الجنوب” بينما تعود ملكية النصف الاَخر إلى مؤسسة دبي للطيران، ويمتد المشروع على مساحة 7 كيلومترات مربعة ويبعد دقائق عن مطار “اَل مكتوم” ويضم 15 ألف منزل وملعب غولف مؤلفاً من 18 حفرة، ويستغرق تطوير المرحلة الأولى منه 4 سنوات.

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