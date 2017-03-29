اليوم .. إطلاق “يوتالينتا.كوم” المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

أُعلِنَ اليوم (29 آذار/مارس 2017) عن إطلاق”يوتالينتا.كوم” (Utalenta.com)، المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط للخدمات الإبداعية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لتكون بمثابة نقلة نوعية على صعيد تعزيزجسور التواصل المباشربين مجتمع الأعمال الإقليمي والمهنيين المستقلينمن نخبة الكفاءات الإبداعية الواعدة.

وتستند “يوتالينتا.كوم”إلى رؤية قائمة على تلبية احتياجات قطاع “الشركات الصغيرة والمتوسطة” (SMEs) الإقليمي، لا سيّما فيما يتعلق بتخفيض التكاليف التشغيلية والاستعانة بالكفاءات البشرية المناسبة للوصول إلى النتائج المرجوة خلال فترة زمنية قياسية. وتوفر هذه المنصة الإلكترونية المدعومة بإمكانات عالية تؤهلها لتكون التجمع الأكبر للمواهب الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط، قناة مثالية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التواصل مباشرةً معنخبة الكفاءات المبدعة،فضلاً عن الوصول إلى أفضل الخدمات عالية الجودة والحلول الفعالة بسرعة وسهولة وبتكاليف تنافسية.

وتكمن أهمية “يوتالينتا.كوم” في كونها المنصة التسويقية الإلكترونية الأولى من نوعها إقليمياًوالمصمّمة خصيصاً لتمكين الكفاءات الإبداعية من بناء حضور قوي ضمن سوق “العمل المستقل” (FreelanceMarket)، وذلك من خلال تسهيل قنوات التواصل الفعال والتعاون المباشر مع العملاء في أسواق الشرق الأوسط، فضلاً عن خلق بيئة إلكترونية آمنةتضمن تنفيذ المشاريع وفق الشروط المتفق عليها بين الجانبين وبالشكل المناسب لكل منهما. وتمثل “يوتالينتا.كوم”بوابة هامة لتمكين أصحاب الأعمال المستقلةوالموظّفين بدوام جزئي والطلبة والخريجين الشباب من تسليط الضوء على مهاراتهم الإبداعية، وتقديم خدماتهم المبتكرة للجمهور المستهدف من شركات ومؤسسات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتتيح “يوتالينتا.كوم” المجال أمام الأعضاء المسجلين، من نخبة الكفاءات الإبداعية في مجال التصميم الجرافيكي والفيديو والرسوم المتحركة والكتابة والترجمة والبرمجة والتطوير والتسويق الإلكتروني وغيرها من حلول الأعمال الأخرى، للوصول المباشر إلى مجموعة واسعة من فرص العمل المرنة التي توفر مصادر دخل إضافية. ولا يقتصر دور المنصة الإلكترونية المبتكرة بالنسبة للموردين على تحقيق مكاسب مادية فحسب، بل يشمل أيضاً توفير الفرصة للأعضاء المسجلين لاكتساب خبرات جديدة ومواكبة أحدث الاتجاهات الناشئة في عالم الأعمال، فضلاً عن تحقيق التطور المهني والوصول إلى مستوى جديد من التميز الوظيفي. ويمكن للطلبة والخريجين الجدد أيضاً الانضمام إلى “يوتالينتا.كوم” للانطلاق في مسيرتهم العملية وبناء شبكة واسعة من العلاقات ضمن مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى اختبار تجربة مهنية استثنائية بالاستفادة من مفهوم “المكتب الافتراضي”.

ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية “يوتالينتا.كوم” في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية “العمل المستقل” (Freelance)، حيث يشير تقرير صادر عن “معهد ماكينزي العالمي” (McKinseyGlobalInstitute) إلى أنّ العمل المستقل بات أحد أبرز الاتجاهات السائدة باعتباره خياراً وضرورة بالنسبة للقوى العاملة حول العالم، وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أنّ أعداد المهنيين المستقلين تصل إلى نحو 162 مليون شخص. ويشهد سوق العمل المستقل، لا سيّما عبر شبكة الإنترنت، نمواً سريعاً على المستوى الدولي، وسط التوقعات بأنيرتفع حجمه من10 مليار إلى 20مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020. وتفيد التقديراتبأن يبلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط وحدها 100 مليون دولار أمريكي.

وفي ظل التطوّرات المتسارعة على صعيد المنصات الرقمية، باتتالفرص المهنية تشكل حالياً جزءاً لا يتجزأ من سوق التجارة الإلكترونية. وتتزايد أعداد البوابات الإلكترونية المتخصصة بتسهيل التواصل الفعال بينالمواهب الواعدة ومجتمع الأعمال، بالشكل الذي يلبي تطلعات الطرفين بعيداً عن معوقات الزمان والمكان. وبفضل شبكة الإنترنت،يتجه المهنيونالمستقلون والمحترفون اليومنحو استخدام المنصات التسويقية الإلكترونية لعرض خدماتهم وخبراتهم والبحث عن فرص عملية جديدة. وبالمقابل، تتيح هذه المنصات الفرصة أمام الشركات للتوسع وإدارة مواردها بطريقة ذكية ومبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي.

ويمكن للمهنيين المستقلين والكفاءات الإبداعية التسجيل مجاناً في منصة “يوتالينتا.كوم” عبر الرابط (www.utalenta.com)، للاستفادة من محفظة واسعة من الفرص المتاحة لبيع خدماتهم. كما تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً التقدّم بطلب الحصول على عرض الأسعار الخاصبالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال