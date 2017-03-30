اليوم .. آخر تداول لإسهم بنك الخليج الأول في بورصة أبوظبي

تختتم اليوم الخميس التداولات على أسهم بنك الخليج الأول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويسدل الستار عليها، حيث سيتم دمجه مع بنك أبوظبي الوطني اعتبارا من مساء اليوم.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان له، إنه سيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول اعتباراً من نهاية جلسة التداول المنعقدة اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2017.

و سيتم الإعلان عن اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني اعتبارا من اليوم 30 مارس بعد إغلاق جلسة التداول، وفقا للشهادة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسوف يبدأ تداول أسهم بنك أبوظبي الوطني، بما في ذلك تخصيص الزيادة والبالغة 5643 مليون سهم لمساهمي بنك الخليج الأول، يوم الأحد 02 أبريل 2017.

وسيصبح رأسمال بنك أبوظبي الوطني وهو البنك الجديد الناتج عن اندماج البنكين، 10897.55 مليون درهم (سهم)، حيث تمت إجراء معادلة تبادل أسهم لدمج البنكين، من خلال تخصيص 1.254 سهم جديد في بنك أبوظبي الوطني الناتج عن الاندماج، مقابل كل سهم في بنك الخليج الأول.