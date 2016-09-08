اليورو يرتفع مسجلاً أعلى مستوى له أمام الدولار

ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية في تداولات اليوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له أمام الدولار خلال أسبوعين، مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيمدد برنامج التيسير الكمي لدفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الأمام.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في قت لاحق من اليوم لمناقشة قراره بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية، يعقبه مؤتمر صحفي لمحافظ البنك “ماريو دراجي”.

وينصب تركيز الأسواق على برامج شراء الأصول أكثر من معدلات الفائدة التي يتوقع المحللون أن تظل كما هي دون تغيير مع التوسع في الإجراءات التحفيزية.

وارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.3% إلى 1.1272 دولار، في تمام الساعة 11:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس والعشرين من أغسطس/ آب الماضي، كما ارتفع اليورو أمام العملة البريطانية بنسبة 0.2% إلى 0.8437 جنيه إسترليني.

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