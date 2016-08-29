اليوان ينخفض إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع

انخفض اليوان الصيني في تعاملات اليوم الإثنين أمام الدولار، إلى أدنى مستوى في حوالي 5 أسابيع، مع إشارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً، وهو ما وضع العملات الآسيوية تحت ضغوط.

يأتي ذلك عقب إشارة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” خلال خطابها يوم الجمعة الماضي، إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، وتأكيدها على ملاءمة الأوضاع لزيادة أسعار الفائدة.

وانخفضت العملة الصينية أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.16% إلى 6.680 يوان، في تمام الساعة 12:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت 6.685 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو/ تموز.

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