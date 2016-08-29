اليوان ينخفض إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع

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BEIJING - JULY 22: (CHINA OUT) A clerk counts stacks of Chinese yuan at a bank on July 22, 2005 in Beijing, China. The People's Bank of China, the central bank, announced on July 21 to scrap the yuan's decade-old peg to the U.S. dollar, and in stead phase in a flexible mechanism of the yuan exchange rates. The exchange rate of yuan vs U.S. dollar was announced at 8.11 vs 1 on July 22. (Photo by China Photos/Getty Images)

انخفض اليوان الصيني في تعاملات اليوم الإثنين أمام الدولار، إلى أدنى مستوى في حوالي 5 أسابيع، مع إشارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً، وهو ما وضع العملات الآسيوية تحت ضغوط.

يأتي ذلك عقب إشارة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” خلال خطابها يوم الجمعة الماضي، إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، وتأكيدها على ملاءمة الأوضاع لزيادة أسعار الفائدة.

وانخفضت العملة الصينية أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.16% إلى 6.680 يوان، في تمام الساعة 12:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت 6.685 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو/ تموز.

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Tags:الدولارالصيناليوان
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