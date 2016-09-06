اليوان يتراجع عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين

انخفض اليوان الصيني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى قرب أدنى مستوى له في ست سنوات، وسط تكهنات بتخفيف البنك المركزي لسياساته عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين التي تجتمع في مدينة هانغتشو.

وتزايدت التكهنات مؤخراً حول احتمالات تدخل البنك المركزي لدعم العملة بعدما انخفضت إلى مستوى 6.7 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول 2010 في يوليو/ تموز الماضي.

وانخفض اليوان بنسبة 0.6% مقابل الدولار منذ بداية أغسطس/ آب حيث فشلت البيانات الصينية في تهدئة المخاوف بشأن اقتصاد البلاد.

وتراجعت العملة الصينية مقابل الدولار بنسبة 0.05% إلى 6.678 يوان في تمام الساعة 02:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعدما سجلت انخفاضاً أثناء التعاملات بنسبة 0.2% قرب مستوى 6.7 مقابل الدولار.

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