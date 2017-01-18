اليوان يتراجع أمام الدولار

تراجع اليوان الصيني قليلا أمام الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن ثبت البنك المركزي متوسط سعر العملة عند أعلى مستوى في شهرين.

وارتفع سعر العملة الصينية أمام الدولار نحو 0.8% في تعاملات الأمس بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد” ترامب” إنه يعتقد إن الدولار “أقوى مما يجب أن يكون عليه”.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت مكة المكرمة، تراجع سعر اليوان في تعاملات “الأون شور” بنسبة طفيفة تبلغ 0.2% إلى مستويات 6.861 يوان لكل دولار.

ويسمح لليوان الصيني بالارتفاع أو الهبوط بنسبة تبلغ 2% حول متوسط السعر الذي يثبته البنك المركزي الصيني بالوقت الحالي عند أعلى مستوياته في شهرين.