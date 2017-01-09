اليوان يتجه لتسجيل أسوأ خسائر في يومين منذ يونيو

انخفض اليوان مقابل الدولار، متجهاً لتسجيل أكبر خسائر خلال يومين منذ يونيو/ حزيران الماضي في تعاملات “الأوفشور”، بعدما سجل أسوأ وتيرة تراجع يومية في عام خلال تعاملات الجمعة.

وهبطت العملة الصينية أمام الدولار في تعاملات هونج كونج “الأوفشور” بنسبة 0.4% إلى 6.8784 يوان، فيما تراجعت خلال تعاملات شنغهاي “الأون شور” بنسبة 0.15% إلى 6.9353 يوان، في تمام الساعة 11:41 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السبت، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين بمقدار 41 مليار دولار خلال الشهر الماضي إلى 3.011 تريليون دولار.

من جانبه أشار مستشار بنك الشعب الصيني “فان قانغ” إلى عدم حاجة صانعي السياسات لفرض مزيد من الإجراءات للحد من خروج رؤوس الأموال.