الين يرتفع مقابل الدولار واليورو

ارتفع الين مقابل الدولار واليورو مدعوما بمخاوف المستثمرين إزاء سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والتي قادتهم نحو الأصول الآمنة، تزامناً مع إبقاء بنك اليابان على سياساته دون تغيير.

وارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.10% إلى 113.65 ين، فيما ارتفعت مقابل اليورو بنسبة 0.15% إلى 121.50 ين، في تمام الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنامت مخاوف الأسواق إزاء سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بعدما أصدر “ترامب” قراراً بحظر سفر مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، وانعكست تلك المخاوف على الأسهم العالمية التي سجل أغلبها خسائر منذ أمس فيما سعى المستثمرون وراء الملاذات الآمنة.

من ناحية أخرى وكما كان متوقعاً، أبقى بنك اليابان على سياساته النقدية المتساهلة دون تغيير وتراجع عن رفع توقعات التضخم خلال السنة المقبلة، في إشارة على مخاوفه إزاء عدم اليقين بشأن سياسات “ترامب”.

وأبقى البنك خلال اجتماعه اليوم على معدل الفائدة دون تغيير عند سالب 0.1%، وتعهد بالحفاظ على عائد السندات العشرية قرب المستوى صفر%.