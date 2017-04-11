الين يرتفع لأعلى مستوياته في خمسة أشهر

ارتفع الين مقابل الدولار للجلسة الثانية على التوالي، بينما بلغ أعلى مستوياته في خمسة أشهر أمام اليورو، في ظل تواصل المخاوف الجيوسياسية في منطقة آسيا، وهو ما عزز الإقبال على العملة اليابانية كملاذ آمن.

وارتفع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بمقدار 0.01 نقطة إلى 101.03 نقطة، في تمام الساعة 09:44 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتقدمت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 110.53 ين، فيما ارتفعت مقابل اليورو بنسبة 0.50% إلى 117 ينًا، وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

من ناحية أخرى، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.10% إلى 1.0585 دولار، فيما استقرت مقابل الإسترليني عند 1.2416 دولار.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” الإثنين، إن البنك المركزي الأمريكي يخطط لرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي بالتزامن مع التعافي الكامل لسوق العمل وقرب معدل التضخم من 2%، مضيفة أن اقتصاد الولايات المتحدة أصبح في حالة صحية جيدة الآن.