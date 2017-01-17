الين يرتفع امام الدولار

ارتفع الين أمام الدولار لليوم السابع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من شهر، مع تزايد إقبال المستثمرين على العملة اليابانية كملاذ آمن في ظل تنامي حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في عدد من الأسواق الرئيسية.

وارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.65% إلى 113.47 ين، في تمام الساعة 10:31 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

ورفع الين مكاسبه خلال الأيام الماضية إلى 3% تزامناً مع تنامي المخاوف إزاء مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب السياسات المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”.

وقال كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي “موريس أوبستفلد” خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إن الدرجة المرتفعة من عدم اليقين إزاء السياسات الاقتصادية الأمريكية تخلق مجموعة غير معتادة من عوامل الخطر والتقلب.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير إخبارية إلى أن المملكة المتحدة تتجه للتخلي عن إمكانية الوصول للسوق الأوروبية المشتركة لسن قوانينها الخاصة للحد من تدفق المهاجرين.