“اليابان” تعتزم استثمار 30 مليار دولار في افريقيا

اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اثناء قمة يابانية افريقية في نيروبي السبت ان اليابان ستستثمر 30 مليار دولار (27 مليار يورو) في افريقيا على امد السنوات الثلاث المقبلة، منها عشرة مليارات في تنمية البنى التحتية.

وقال شينزو آبي لدى افتتاح مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية في افريقيا (تيكاد) “اتوقع ان يرتفع المبلغ الى 30 مليار دولار”، موضحا ان الامر يتعلق باستثمارات عامة وخاصة.

وتستمر اعمال قمة مؤتمر طوكيو الدولي السادس حول التنمية في افريقيا (تيكاد6) حتى الاحد. ويعقد هذا المؤتمر هذه السنة للمرة الاولى على ارض افريقيا وليس في اليابان كما جرت العادة منذ نسخته الاولى في 1993.

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