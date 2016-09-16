اليابان تتطلع لجذب المزيد من العمالة الأجنبية

قال اثنان من مساعدي رئيس الوزراء الياباني “شينزوا آبي” إن البلاد تخطط لجلب المزيد من العمالة الأجنبية، لدعم القوى العاملة التي تعاني من الانكماش.

وصرح العضو بالحزب الديموقراطي الحاكم والمستشار الخاص لـ “آبي” “ماساهيكو شيباياما” في حديث أجراه في سنغافورة اليوم أن السياسات التي يتم النظر فيها قد تنتج عن مضاعفة عدد العاملين الأجانب في اليابان.

وأضاف “شيباياما” قائلاً: “من المحتمل أن يتم اتباع العديد من الإستراتيجيات في السنوات القليلة القادمة”، “لا أظن أن هذا مستهدف محدد من قبل الحكومة ولكن في رأيي، مضاعفة عدد العاملين الأجانب أمر لا يمكن تجنبه في هذا الوضع للسوق العالمي، يجب أن نضع نظامًا مستدامًا لقبول المزيد والمزيد من العمالة الأجنبية”.

ودائمًا ما ينظر للهجرة كحل مقترح للمخاوف الديموغرافية اليابانية في ظل المجتمع الذي يعاني من الشيخوخة وانخفاض معدل المواليد، وقد تعهد “آبي” بوقف تراجع عدد السكان أدنى 100 مليون من المستوى الحالي 127 مليون.

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