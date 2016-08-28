اليابان تتصدر مستوردي نفط أبوظبي

صدرت اليابان قائمة الدول المستوردة للنفط الخام من إمارة أبوظبي بواقع 225.35 مليون برميل مستحوذة على 34.1% من إجمالي صادرات الإمارة من النفط الخام التي بلغت 661.1 مليون برميل خلال العم الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرها مركز «إحصاء أبو ظبي» أن تايلاند جاءت في المرتبة الثانية بواقع 91.34 مليون برميل مستحوذة على 13.8% من إجمالي صادرات الإمارة من النفط الخام في عام 2015 تلتها الهند بواقع 85.83 مليون برميل مستحوذة على 13% من الإجمالي ثم كوريا الجنوبية بواقع 74.84 مليون برميل مستحوذة على 11.3% من الإجمالي تلتها سنغافورة بواقع 49.67 مليون برميل مستحوذة على 7.5% من الإجمالي ثم الصين بواقع 45.96 مليون برميل مستحوذة على 7% من الإجمالي تلتها باكستان بواقع 31.92 مليون برميل مستحوذة على 4.8% من الإجمالي.

بيانات

وأشارت بيانات مركز «إحصاء أبو ظبي» إلى أن تايوان جاءت في المرتبة الثامنة بواقع 19.88 مليون برميل مستحوذة على 3% من إجمالي صادرات الإمارة من النفط الخام في 2015 تلتها أستراليا بواقع 12.65 مليون برميل مستحوذة على 1.9% من الإجمالي ثم جنوب أفريقيا بواقع 5.54 ملايين برميل مستحوذة على 0.8% من الإجمالي تلتها سيريلانكا بواقع 5.44 ملايين برميل مستحوذة على 0.8% من الإجمالي ثم ماليزيا بواقع 3.83 ملايين برميل مستحوذة على 0.6% من الإجمالي تلتها بنجلاديش بواقع 3.02 ملايين برميل مستحوذة على 0.5% من الإجمالي.

وأوضحت أن سويسرا جاءت بعد ذلك بواقع 1.03 مليون برميل مستحوذة على 0.2% من الإجمالي ثم تنزانيا بواقع 959.6 ألف برميل خلال العام الماضي مستحوذة على 0.1% من الإجمالي تلتها كل من سلطنة عمان وكيراباتي ونيوزيلندا وهولندا والفلبين بنسبة بحدود 0.1% لكل منهما.

المنتجات المكررة

وأظهرت بيانات مركز «إحصاء أبوظبي» أن سنغافورة جاءت في المرتبة الثانية بعد اليابان في قائمة الدول المستوردة للمنتجات البترولية المكررة من إمارة أبوظبي بواقع 2.26 مليون طن متري مستحوذة على 12.3% من إجمالي صادرات الإمارة من المنتجات البترولية المكررة في عام 2015 تلتها هولندا بواقع 2.23 مليون طن متري مستحوذة على 12.2% من الإجمالي ثم جمهورية كوريا بواقع 1.97 مليون طن متري مستحوذة على 10.8% من الإجمالي تلتها الصين بواقع 1.58 مليون طن متري مستحوذة على 8.6% من الإجمالي ثم تايوان بواقع 1.25 مليون طن متري مستحوذة على 6.8% من الإجمالي وماليزيا بواقع 980.22 ألف طن متري مستحوذة على 5.4% من الإجمالي.

%18.8

تصدرت اليابان قائمة الدول المستوردة للمنتجات البترولية المكررة من إمارة أبوظبي بواقع 3.45 ملايين طن متري مستحوذة على 18.8% من إجمالي صادرات الإمارة من المنتجات البترولية المكررة التي بلغت 18.32 مليون طن متري خلال العام الماضي.

تعليقات

comments