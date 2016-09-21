اليابان: انخفاض الفائض التجاري مع الكويت بنسبة 52.8 %

اعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الاربعاء تراجع الفائض التجاري مع الكويت بنسبة 52.8 في المئة في شهر اغسطس الماضي على اساس سنوي وذلك للشهر ال15 على التوالي ليصل الى 25.2 مليار ين ياباني (248 مليون دولار).

وقالت الوزارة في تقرير اولي انه على الرغم من انخفاض الفائض التجاري والواردات فان الكويت حافظت على الفائض التجاري بين البلدين لمدة ثماني سنوات وسبعة اشهر على التوالي.

واضافت ان اجمالي حجم صادرات الكويت الى اليابان انخفض على اساس سنوي بنسبة 40.7 في المئة ليصل الى 40.2 مليار ين (396 مليون دولار) ما يشكل تراجعا للشهر ال 15 على التوالي فيما شهدت واردات الكويت من اليابان ارتفاعا بنسبة 4 في المئة لتصل الى 15 مليار ين (148 مليون دولار).

وذكرت ان الفائض التجاري لمنطقة الشرق الاوسط مع اليابان انخفض ايضا في الشهر الماضي بنسبة 35.1 في المئة ليصل الى 3.9 مليار دولار في حين بلغت نسبة الصادرات اليابانية للمنطقة 29.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وقالت ان واردات اليابان من المنطقة بلغت نسبتها 95.6 في المئة بعد ان شهدت انخفاضا بنسبة 29.8 في المئة وتركزت على النفط الخام ومنتجات التكرير والغاز الطبيعي المسال فيما تراجع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 14.8 في المئة وتركز على السيارات والمعدات الكهربائية والآلات.

واوضحت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل عجزا على مستوى العالم بلغت قيمته 184 مليار دولار.

وسجل اجمالي الصادرات تراجعا لينخفض بنسبة 9.6 بالمئة كما تراجعت الواردات اليابانية عن العام السابق بنسبة 17.3 بالمئة.

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