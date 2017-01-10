الولايات المتحدة تتوقع نمو إنتاجها النفطي 300 ألف برميل يومياً

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 300 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في 2018 حسبما أظهره تقريرها الشهري لتوقعات قطاع الطاقة في المدى القصير الصادر يوم الثلاثاء.

وقالت الإدارة إن إنتاج الخام سيزيد إلى 9.3 مليون برميل يوميا العام القادم من تسعة ملايين برميل يوميا في 2017. وعدلت رقمها لإنتاج الخام الأمريكي في 2017 إلى زيادة 110 آلاف برميل يوميا في حين كان توقع الشهر السابق لانخفاض سنوي 80 ألف برميل يوميا.

ومن المنتظر نمو الطلب الأمريكي على النفط 370 ألف برميل يوميا في 2018 إلى 20.22 مليون برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2017 فمن المتوقع نمو الطلب 260 ألف برميل يوميا بينما كان التوقع السابق لنمو قدره 240 ألف برميل يوميا.