“الوزراء” يعتمد إجازة عيد الأضحى أسبوعًا

اعتمد مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي “رعاه الله” إجازة عيد الأضحى من الأحد 11 سبتمبر ويستأنف الدوام الأحد 18 سبتمبر.

واعتمد المجلس السياسة الوطنية للفضاء مشيراً إلى أن الإمارات تستثمر 20 مليار في تكنولوجيا الفضاء وهدفنا استكشاف الفضاء قبل 2021.

كما اعتمد المجلس إنشاء مجلس الإمارات للتغير المناخي والذي سيتولى وضع السياسة العامة للدولة في هذا المجال والإشراف على خططها وتمثيلنا دوليا.

واعتمد المجلس النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الافلاس الذي يهدف إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية لاقتصادنا وتسهيل أعمال الشركات التجارية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في موقع توتير:

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله اجازة عيد الأضحى من الأحد 11 سبتمبر ويستأنف الدوام الأحد 18 سبتمبر ..وكل عام وشعبنا بألف خير.

وأضاف سموه: كما اعتمدنا خلال اجتماعنا السياسة الوطنية للفضاء، نستثمر 20 مليار في تكنولوجيا الفضاء وهدفنا استكشاف الفضاء قبل 2021.

وأردف سموه : سياستنا الوطنية للفضاء تهدف لتوفير البيئة العلمية والتشريعية والتمويلية لتكون الامارات محطة عالمية رئيسية في علوم وتقنية الفضاء واستخداماتها.

وذكر سموه: واعتمدنا اليوم انشاء مجلس الامارات للتغير المناخي والذي سيتولى وضع السياسة العامة للدولة في هذا المجال والإشراف على خططها وتمثيلنا دوليا.

وأشار سموه : اعتمدنا اليوم النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الافلاس .. والهادف لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لاقتصادنا وتسهيل أعمال الشركات التجارية

وقال سموه: كما صادق المجلس اليوم على اتفاقية باريس للتغير المناخي لتأكيد دورنا العالمي في هذه الاتفاقية التاريخية وجهودنا في الحد من آثار التغير المناخي

وأضاف سموه: كما صادقنا اليوم على اتفاقية شاملة لخدمات النقل الجوي بيننا وبين دولة قطر الشقيقة، بالاضافة لعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع عدد من دول العالم.

واختتم سموه: واعتمدنا اليوم قرارا بمنح تأشيرات دخول من مطارات الدولة للزوار من جمهورية الصين ..علاقاتنا مع الصين علاقات استراتيجية وذات أولوية كبرى

تعليقات

comments