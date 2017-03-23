الواحة كابيتال : نسعى للاستثمار في السعودية

قال حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال للاستثمار الإماراتية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها إن الشركة تخوض محادثات مع شركاء محتملين في السعودية في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تنويع الاستثمار في بعض القطاعات الرئيسية خارج الإمارات.

وتفتح السعودية اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” والتي تسعى المملكة من خلالها إلى تقليل الاعتماد على النفط وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها.

وقال النويس لرويترز عقب اجتماع الجمعية العامة السنوي في وقت متأخر أمس الأربعاء إن الواحة لديها الخبرة والقدرة المالية على الدخول إلى السوق السعودي.

وتملك الواحة كابيتال حصة في شركة إير كاب القابضة وقامت بالاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والنفط والغاز والخدمات في الإمارات.

وقال النويس إن هذا هو الوقت المناسب “للنظر في فرص خارج الإمارات العربية المتحدة. السوق السعودي شبيه بالإمارات…دخولنا قد يتم عبر شركات ناشئة جديدة أو استحواذات.”

ودبرت الشركة تسهيل ائتماني بقيمة 500 مليون دولار في أغسطس آب ولديها سيولة للاستثمار بقيمة 600 مليون درهم (163.4 مليون دولار).

وقد تسيل الواحة التي تراجعت أرباحها العام الماضي بعض الاستثمارات وتسعى لعمليات استحواذ هذا العام لتعزيز الربحية.

وقال النويس “في التوقيت المناسب ربما نتخارج عند سعر جيد وننظر في استحواذات لتحسين الربحية لمساهمينا.”

وانخفضت أرباح الواحة المدرجة في بورصة أبوظبي إلى 19.5 مليون ردهم في الربع الأخير من العام الماضي من 121 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام. وهبطت أرباح الشركة 30 في المئة في 2016.

وقالت الشركة أيضا إنها لا تعتزم بيع حصتها البالغة 25 في المئة في شركة التمويل الاستهلاكي “دنيا للتمويل” ومقرها دولة الإمارات.

وبدأ مساهمو دنيا مراجعة إستراتيجية للأعمال قبل عامين تتضمن النظر في بيع حصة.

ووافق مساهمو الواحة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة أوصي بها مجلس الإدارة في الاجتماع.