“الواحة كابيتال” تطلق صندوقاً بـ 50 مليون دولار للشركات المتوسطة

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أطلقت شركة “الواحة كابيتال” صندوقاً برأس مال 50 مليون دولار للاستثمار في الشركات المتوسطة الحجم.

وأوضح ميرزا بيج العضو المنتدب لأسواق المال في الشركة خلال مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، أن الصندوق يستهدف الشركات ذات العائد بين 5 و15 مليون دولار، لافتا أن الشركة ستستثمر ما قدره 15 الى 30 مليون دولار في كل صفقة.

وأضاف أن الصندوق يستهدف الشركات العاملة في قطاعات الصناعات والرعاية الصحية والخدمات والنقل، المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وأشار إلى أنه من المتوقع استثمار صندوق الشركة بالكامل خلال العام الجاري، مبينا أن هناك خطط تقديم عروض لمستثمرين من الخارج لاحقا.

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Tags:شركاتصناديقلواحة كابيتال
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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