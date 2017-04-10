الهند في طريقها لتصبح ثاني أكبر منتج للصلب في العالم

تستعد الهند لتصبح ثاني أكبر منتج للصلب في العالم بعد الصين، مع تسجيلها إنتاجًا قياسيًا خلال العام المنتهي في مارس/آذار لتغذية الطلب المحلي المتزايد، وتعزيز الصادرات لأعلى مستوياتها على الإطلاق.

وكشفت بيانات رسمية ارتفاع الإنتاج 11% إلى 101.3 مليون طن متري وأن الهند أصبحت مصدرا صافيا للمرة الأولى في 3 سنوات، حيث تضاعفت الشحنات إلى 8.2 مليون طن.

وأظهرت البيانات نمو الطلب 3% إلى 83.9 مليون طن في الاثني عشر شهرا الماضية، أقل من المتوقع، وصدر المنتجون الفائض للاستفادة من انتعاش الأسعار العالمية، وتراجعت الواردات 37% إلى 7.4 مليون طن بعدما نفذت الحكومة سلسلة من التدابير لوقف تدفق الشحنات الرخيصة.

ووفقًا للحكومة الأسترالية فإن الهند في طريقها لتجاوز اليابان لتصبح ثاني أكبر منتج بحلول 2019، مع تزايد الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية والمنازل والسلع الاستهلاكية.

وأشارت توقعات وزارة الصناعة والابتكار والعلوم الاسترالية إلى أن إنتاج الهند سيرتفع من 103 ملايين طن هذا العام إلى 110 ملايين في 2018 و118 مليونًا بحلول 2019، أما بحلول عام 2022 ستضخ الهند 146 مليون طن مقارنة بـ 118 مليونًا لليابان.