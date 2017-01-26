الهند في طريقها لتصبح أسرع مستهلك للنفط في العالم

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توقع تقرير صادر حديثاً عن شركة “بريتيش بتروليوم – بي بي” نمو استهلاك الهند من النفط بأسرع وتيرة مقارنة بجميع الاقتصادات الكبرى بحلول العام 2035.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن “بي بي” إلى أن الاستهلاك الهندي من النفط سيرتفع من 4.1 مليون برميل/يومياً في العام 2015 إلى 9.2 مليون برميل يومياً بحلول العام 2035.

وعلاوةً على ذلك، توقعت “بي بي” ارتفاع استهلاك الهند من الغاز الطبيعي من 4.9 مليار متر مكعب يومياً إلى 12.8 مليار متر مكعب بحلول نفس العام.

وأضاف التقرير أن معدل نمو استهلاك الهند من النفط سيرتفع بأكثر من الضعف ليصل إلى 129% بحلول العام 2035، متقدمة على الصين (47%) والبرازيل (41%) وروسيا (2%).

يذكر أنه في العام 2015 تمكنت الهند من تجاوز اليابان لتصبح ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم خلف الولايات المتحدة والصين.

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Tags:استهلاكالنفطالهند
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امل صبرى

امل صبرى

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