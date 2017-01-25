الهند توقع اتفاقا بشأن مخزونات النفط مع الإمارات

وقعت الهند يوم الأربعاء اتفاقا مع الإمارات العربية المتحدة يتيح للبلد الخليجي استخدام منشأة تخزين النفط الاستراتيجية الواقعة في جنوب الهند.

وبدأت الهند في عام 2014 محادثات لتأجير جزء من منشأة التخزين الاستراتيجية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ووفقا لهذا الاتفاق سيكون للهند الأولوية في الحصول على نفط من المخزونات في حالات الطوارئ في حين ستكون أدنوك قادرة على نقل شحنات لتلبية أي تغير في الطلب.

ووقع الاتفاق وزير النفط الهندي دارمندرا برادان وممثل لشركة أدنوك بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال مودي “شراكتنا في الطاقة جسر مهم لعلاقاتنا. وهي تسهم في أمن الطاقة لدينا.”

وأضاف أن الجانبين ناقشا سبل دفع العلاقات في قطاع الطاقة عن طريق مشروعات معينة.

وقال “فيما يتعلق بذلك من الممكن أن يكون توقيع عقود إمداد طويلة الأمد وتأسيس مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة مفيدا.”

وسيكون ولي عهد أبوظبي ضيف شرف احتفال يوم الجمهورية (العيد الوطني) في الهند يوم الخميس في إطار تقارب العلاقات.