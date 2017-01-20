الهند تواجه أزمة نقص المعروض النقدي بنحو 600 مليار روبية

أظهرت وثائق حكومية هندية نقصا في المعروض النقدي بالبلاد يقدر بنحو 600 مليار روبية أي ما يوازي نحو 9 مليارات دولارات.

والنقص في المعروض يعود إلى كميات هائلة من النقود سحبتها حكومة رئيس الوزراء “ناريندرا مودي”.

وترفض الهند الكشف عن الرقم الذي تم سحبه من الأسواق، ولكن وثيقة حكومية اطلعت عليها بلومبيرج كشفت عن الرقم السابق.

وسعت الحكومة الهندية لجمع نحو 80% من إجمالي النقود المتداولة بالنظام المصرفي إذا ما حصلت على كل الأوراق النقدية الكبيرة التي كانت تسعى لجمعها في إطار سعي الحكومة لمحاربة الفساد.

وإجمالي النقود التي تم الأمر بإلغائها يقدر بنحو 15.4 تريلون روبية من إجمالي المتداول والبالغ 17.5 تريليون روبية.