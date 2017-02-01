الهند تعتزم ضخ 100 مليار روبية إلى البنوك الحكومية

تعتزم الهند ضخ ما لا يقل عن 100 مليار روبية (1.48 مليار دولار) لدعم رؤوس الأموال في البنوك المملوكة للدولة خلال السنة المالية المقبلة، ويأتي ذلك في إطار تعهدات حكومية سابقة ووسط تساؤلات حول قدرة المصارف المحلية على الحفاظ على نمو القروض.

وكشفت الحكومة عن هذه الخطوة في الموازنة الفيدرالية التي أعلنتها وزارة المالية اليوم للسنة الجديدة التي تنطلق في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، وتعهد نواب في البرلمان بتخصيص المزيد من الأموال لهذا الغرض إذا لزم الأمر.

وقال المحلل لدى “موديز” “كارثيك سرنيفاسان” إن المبلغ المخصص سيكون كافياً لمساعدة البنوك الحكومية في جمع 800 مليار روبية من رؤوس الأموال التي تحتاجها خلال العامين القادمين لتتوافق مع معايير “بازل 3″ ولدعم نمو الائتمان.

وأضاف لـ”بلومبيرج” أن الحكومة قد تتدخل عبر ضخ المزيد من الأموال، بعدما جعل وزير المالية مستهدف التمويل مفتوحاً.