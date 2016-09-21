الهند تريد إضافة نفط السعودية والإمارات للاحتياطي الاستراتيجي

قال وزير النفط الهندي يوم الأربعاء إن بلاده تجري محادثات مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية لملء نصف منشأة المخزونات الاستراتيجية في منجالور البالغة سعتها 1.5 مليون طن وذلك جنبا إلى جنب مع النفط الإيراني.

وقال الوزير دارمندرا برادان خلال مؤتمر صحفي إن الهند تدرس نموذجين آخرين أو ثلاثة لتوريد النفط اللازم لملء ما يتبقى من السعة التخزينية.

يزور وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نيودلهي في أكتوبر تشرين الأول حيث تخطط الهند لمناقشة ملء منشأة التخزين في منجالور واستثمارات في مشروعات بقطاعي تكرير الخام والبتروكيماويات.

لدى معظم كبرى الدول المستهلكة للنفط مخزونات استراتيجية تغطي استهلاك 50 يوما على الأقل لكن ما لدى الهند حاليا يغطي أقل من عشرة أيام.

وفي 2005 أسست وزارة النفط شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لبناء منشآت لتخزين احتياطيات استراتيجية. وبنت الشركة ضمن المرحلة الأولى لأعمال التطوير منشآت تخزين بسعة 5.33 مليون طن في ثلاثة مواقع هي فيزاج بسعة 1.33 مليون طن ومنجالور بسعة 1.5 مليون طن وبادور بسعة 2.5 مليون طن. ومنشآت فيزاج هي الوحيدة التي تعمل حاليا.

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