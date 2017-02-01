الهند تخفض الضرائب لدعم لفقراء

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اقرت الهند اليوم الأربعاء موازنة العام المالي الجديد التي خفضت من الضرائب ورفعت الإنفاق الحكومي على برامج الرعاية الاجتماعية في محاولة لدعم الفقراء.

وقررت الهند تخفيض ضريبة الدخل إلى النصف للأفراد التي تقل أجورهم عن 250-500 ألف روبية سنويا (3700-7400دولار).

وقالت الحكومة الهندية في بيان إن الإجراء الجديد يهدف بالأساس إلى إقرار العدالة الاجتماعية من خلال رفع الضرائب على الفئات الأغنى إذا أقرت الهند رفع الضرائب على بعض الطبقات بنحو 10%.

وتستهدف الهند تحقيق نمو اقتصادي يبلغ نحو 6.5% خلال العام المالي الجديد.

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Tags:الهندتخفيضضرائب
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امل صبرى

امل صبرى

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