الهند تخطط لطرح مشروعات لإنتاج 4 جيجاوات من طاقة الرياح

تسعى الحكومة الهندية بقيادة “ناريندرا مودي” لتسريع وتيرة التعاقد على مشروعات طاقة الرياح، بعدما نجحت في الاستفادة من أسعار منخفضة بشكل قياسي لبناء مزارع طاقة شمسية في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما قاله المدير العام لـ”سولار إنرجي أوف إنديا” التابعة للدولة والمسؤولة عن تطبيق مستهدف البلاد لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف “أشفيني كومار” أن الحكومة تخطط لطرح عروض على المستثمرين لتوفير مزارع رياح ذات طاقة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات، وذلك خلال السنة المالية الحالية والمقرر انتهاؤها في مارس/ آذار 2018، وذلك إلى جانب 750 ميجاوات من طاقة الشمس سيتم إضافتها عبر المشاريع التي تقررت هذا الشهر.

ويسعى رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة أملًا في تحقيق التوازن بين احتياجات بلاده المتزايدة من الكهرباء والجهود الرامية للحد من التلوث البيئي.

وتهدف الحكومة لإضافة 175 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وتحث السلطات المحلية على تسريع وتيرة الترخيص لتدشين مشروعات الطاقة المتجددة.