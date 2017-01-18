الهند تتجه لتسجيل معدل نمو دون 7%

يرى بنك “سوسيتيه جنرال” أن الهند تتجه لتسجيل نمو أقل من 7% على مدار أربعة فصول متتالية للمرة الأولى منذ عام 2011، بسبب حظر الحكومة لبعض العملات النقدية وهو ما تسبب في نقص السيولة بشكل حاد في البلاد.

وقال الاقتصادي المعني بشؤون الهند لدى المصرف “كونال كومار كوندو” إنه خلال الفترة منذ يونيو/ حزيران 2011 شهدت الهند لمرة واحدة ثلاثة فصول متتالية من النمو دون مستوى 7%.

لكن “كوندو” توقع في مذكرة له أن تسجل الهند لأول مرة انخفاضاً في النمو عن مستوى 7% على مدى أربعة فصول متتالية.

وأضاف أن تباين الطلب الريفي وانخفاض معدلات استغلال الطاقات المتاحة وتراجع ثقة قطاع الأعمال يمكن أن يؤدي إلى معدل نمو أقل بكثير مما تتوقعه الهند، بداية من الربع المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول.