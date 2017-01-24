الهند تأمل باستكمال محادثات تخزين النفط مع الإمارات

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية إن بلاده تأمل باستكمال المفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لملء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في مانجالور بجنوب الهند.

ويزور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الهند للحضور كضيف شرف في الاحتفال السنوي بيوم الجمهورية من أجل توثيق العلاقات بين البلدين.

وتجري أبوظبي الغنية بالنفط مناقشات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لاستئجار جزء من منشآت تخزين النفط الخام في الهند.

وتستورد الهند نحو 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية وتعكف على تكوين مخزون لاستخدامه في حالات الطوارئ في مستودعات ضخمة تحت الأرض لتحوز نحو 36.87 مليون برميل من الخام في ظل سعيها للتحوط من مخاطر أمن الطاقة.

وقال أمار سينها المسؤول عن العلاقات الاقتصادية بوزارة الخارجية الهندية إن من المنتظر أيضا أن يوقع الجانبان اتفاقا بين صندوق الثروة السيادي للإمارات العربية المتحدة والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند.

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Tags:الإماراتالنفطالهند
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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