“النقد الدولي” يرفع توقعاته إزاء النمو الاقتصادي العالمي

رفع صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى 3.5% وفي عام 2018 بنسبة 3.6%.

وأبقى الصندوق على توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي الأمريكي عند 2.3% في العام الجاري وبنسبة 2.5% في العام المقبل، في حين رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بحوالي 0.5 نقطة إلى 2% في 2017 وإلى 1.5% في 2018.

وعلاوة على ذلك، رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي الياباني 0.4 نقطة إلى 1.2% في العام الجاري وإلى 0.6% في 2018.

وأوضح الصندوق في تقرير أن النشاط الاقتصادي العالمي سيواصل الارتفاع بالتزامن مع دورة تعافٍ مرتقبة في الاستثمارات والتصنيع والتجارة.

وسلط التقرير الضوء على بعض الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي مثل سياسة الحمائية التي كشفت عنها الإدارة الأمريكية برئاسة “دونالد ترامب” وشن حرب تجارية.

وأضاف الصندوق أن تعافي أسعار السلع قد أسهم في تهدئة المخاوف بشأن الانكماش الذي يعد خطرا على الاقتصادات المتقدمة.

وفيما يتعلق بالبرازيل وروسيا اللتان تعرضتا لصعوبات سياسية على الصعيدين الدولي والمحلي، يتوقع الصندوق ان تشهدا نموا اقتصاديا في العام الجاري.

وألمح صندوق النقد إلى فقدان العمالة الماهرة وظائفها في الاقتصادات المتقدمة نتيجة التحول التكنولوجي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، كما حذر التقرير من تداعيات “الحمائية” على التجارة والهجرة.