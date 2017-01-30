النفط يوسع خسائره.. و”نايمكس” يهبط أكثر من 1%

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الاثنين مع تجدد المخاوف حيال تزايد الإنتاج الأمريكي عقب بيانات أظهرت ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

كانت شركة “بيكر هيوز” قد أعلنت الأسبوع الماضي ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا 15 منصة إلى 556 منصة، وهو المستوى الأعلى منذ الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

من جانبه، صرح وزير الطاقة الروسي الأسبق “إيجور فوسفوف” بأن منتجي النفط الصخري الأمريكيين لن يستطيعوا التأثير في حصة “أوبك” الروسية.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.1% إلى 52.5 دولار للبرميل في تمام الساعة 06:47 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تراجع خام “برنت” بنسبة 0.7% إلى 55.1 دولار للبرميل.