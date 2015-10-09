النفط يواصل مكاسبه ويتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ عام 2009

زادت أسعار النفط من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ عام 2009، بدعم تكهنات ارتفاع الطلب، وتراجع المعروض من الخام.

وكان الأمين العام لمنظمة “أوبك” قد توقع في بيان لصندوق النقد الدولي أمس ارتفاع الطلب على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة لنمو الطلب على الخام.

ويترقب المستثمرون إعلان عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بعد أن كان قد تراجع للأسبوع الخامس على التوالي.

كما حصل النفط خلال الأسبوع الجاري على دعم من التوترات في الشرق الأوسط، مع قيام القوات العسكرية الروسية بشن هجمات جوية على تنظيم “داعش” في سوريا، وسط خلافات مع دول غربية.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 1.3% إلى 53.73 دولار للبرميل في الساعة 2:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم الشهر المقبل بحوالي 2.1% ليصل إلى 50.47 دولار للبرميل.

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