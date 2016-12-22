النفط يواصل تراجعه

واصلت أسعار النفط تراجعها رغم انخفاض الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية وصدور بيانات أظهرت ارتفاع واردات الصين النفطية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.55% إلى 54.17 دولار للبرميل، كما تراجع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 52.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 102.78 نقطة.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم، ارتفاع واردات النفط الخام خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، مع زيادة الطلب المحلي وتزايد نشاط المصافي ورغبة بكين في تعزيز احتياطياتها الإستراتيجية.

وارتفعت واردات الخام إلى الصين خلال الشهر الماضي إلى 32.4 مليون طن متري أو ما يعادل 7.9 ملون برميل يومياً، بارتفاع بلغ 18.3% عما كانت عليه خلال نفس الفترة قبل عام.