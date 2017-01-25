النفط يواصل التراجع

واصلت أسعار النفط تراجعها رغم انخفاض الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، ومع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية من الخام بعدما أشار تقرير غير رسمي لارتفاعها بأكثر من المتوقع.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.75% إلى 55.03 دولار للبرميل، فيما تراجع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 52.79 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك رغم هبوط مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.30% إلى 100.05 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض العملة الأمريكية تخفيفاً للضغوط على أسعار النفط.

وتترقب الأسواق اليوم عن كثب، صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، وتشير توقعات “بلاتس” إلى ارتفاع قدره 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 يناير/ كانون الثاني.

فيما قال معهد البترول الأمريكي الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.