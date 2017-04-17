النفط يواصل التراجع عقب تصريحات “الفالح”

واصلت أسعار النفط تراجعها بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي الإثنين بشأن اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك” واحتمالات تمديده، ورغم تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.85% إلى 55.42 دولار للبرميل، كما تراجع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.85% إلى 52.72 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.20% إلى 100.34 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع العملة الأمريكية دعمًا لأسعار السلع ومن بينها النفط.