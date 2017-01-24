النفط يواصل الارتفاع

واصلت أسعار النفط ارتفاعها متجاهلة تكهنات زيادة المخزون الأمريكي مع تركيز الأسواق على تعهدات المنتجين بالامتثال للخطة العالمية لخفض الإنتاج وتقليص المخزونات.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.60% إلى 55.57 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.65% إلى 53.10 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:44 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 100.31 نقطة، ويتسبب ارتفاع الدولار عادة في تشكيل ضغوط على أسعار السلع ومن بينها النفط.

وبحسب رئيس أبحاث السلع لدى “جولدمان ساكس” “جيفري كوري”، فإن نسبة امتثال المنتجين لخطة تقليص الإنتاج التي تقودها “أوبك” تبلغ 85% من إجمالي الحصة المقرر خفضها.