النفط يهبط 1.4% ويغلق أدنى من 47 دولارا

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تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الاثنين وسط شكوك في الأسواق إزاء اجتماع الجزائر المزمع انعقاده في الشهر المقبل في ظل تخمة المعروض.

وساد عدم اليقين بين المستثمرين حيال اجتماع الجزائر في سبتمبر/أيلول المقبل وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين أعضاء لدى “أوبك” وخارجها لتجميد الإنتاج بمشاركة إيران وروسيا.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بأقل من 0.1% 95.5 نقطة، بعد ارتفاع خلال الجلسة، مما تسبب في ضغوط على النفط.

وعند الإقفال، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.4% أو بمقدار 66 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 46.98 دولار للبرميل.

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Tags:بترولخامنفط
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