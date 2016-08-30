النفط ينخفض 1.2% خلال التداولات

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء متخليةً عن مكاسبها السابقة وسط شكوك في الأسواق إزاء إمكانية توصل المنتجين إلى اتفاق في اجتماع الجزائر المرتقب، وذلك قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي غداً.

وأعلنت إيران المشاركة في اجتماع الجزائر لبحث إمكانية إعادة الاستقرار للسوق رغم تمسكها بزيادة إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات الدولية، بينما أعلن العراق اليوم أنه سيدعم جهود تثبيت الإنتاج في الاجتماع من أجل دعم الأسعار.

وصرح نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني بأن إنتاج طهران الحالي من الخام قد سجل 3.8 مليون برميل يومياً.

ومن المنتظر غداً أن تعلن إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزون الأمريكي، وسط توقعات بارتفاع قدره 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس/آب.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2% إلى 46.4 دولار للبرميل في تمام الساعة 06:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد مكاسب بحوالي 0.7% في وقت سابق اليوم، بينما انخفض خام “برنت” بحوالي 2% إلى 48.3 دولار للبرميل.

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