النفط ينخفض للجلسة الرابعة على التوالي

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مع مخاوف بخصوص تخمة المعروض وعدم يقين حيال اجتماع الجزائر في وقت لاحق هذا الشهر، وذلك على الرغم من تصريحات سعودية إيجابية.

وأوضح وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” بأنه من الممكن انضمام المملكة إلى منتجين آخرين لتعديل إنتاج النفط، مشدداً على عدم وجود نية لدى بلاده لزيادة الإنتاج في ظل تحرك أعضاء “أوبك” صوب تبني موقف مشترك.

وفي سياق متصل، صرح وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” بأن هناك تشبعاً بالخام في السوق، مضيفاً في حوار لتلفزيون “العربية” أن المملكة ليست في حاجة للإنتاج بطاقتها الكاملة.

على الجانب الآخر، ذكرت تقارير بأن روسيا لمحت إلى عدم رغبتها في الانضمام إلى خطة محتملة لتحقيق الاستقرار في سوق الخام، وأوضح وزير الطاقة “ألكساندر نوفاك” أن موسكو ترى أن الأمر يستحق تكثيف النقاش بخصوص كبح الإنتاج حال هبوط الأسعار أدنى 50 دولارا للبرميل.

وعند الإقفال، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 3.5% أو بمقدار 1.54 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 43.16 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ العاشر من أغسطس/آب الماضي.

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